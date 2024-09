Segunda noite da Expoacre terá continuidade do Rodeio e show nacional de Biguinho

A 2ª noite da Expoacre 2024, que acontece neste domingo, 1º de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana, contará com a continuidade das provas de rodeio, a partir das 20h, e com o show nacional de Biguinho Sensação, às 23h.

A abertura ao público será às 18h, com a visitação aos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento. Às 20h, o rodeio prossegue com homenagens especiais, proporcionando um espetáculo de habilidades e emoção para o público presente.

O ponto alto da noite será o show nacional do cantor Biguinho Sensação, que se apresentará no palco principal a partir das 23h. O artista, conhecido por seu talento e carisma, promete agitar o público com um repertório animado.

As atividades nos estandes de exposições e gastronomia têm encerramento programado para a meia-noite, enquanto a feira continua até as 3h da manhã, conforme o cronograma estabelecido.