“Compromisso com os valores espirituais”, diz bispa sobre Bocalom em evento evangélico

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, participaram neste sábado (31) da Convenção Conamiri, que aconteceu na Concha Acústica, no Parque da Maternidade. O ato religioso foi conduzido pela bispa Albernisia Santos e pelo bispo Ciro.

“Foi uma noite de profunda reflexão e renovação espiritual. Participar deste evento é um privilégio e uma chance de nos conectarmos com Deus e com a nossa comunidade. Acredito que nossa jornada deve sempre ser guiada pela luz divina e pelo compromisso com o bem-estar coletivo, de servir! Sempre digo: política para mim não é negócio, é sacerdócio,” afirmou Bocalom.

A bispa Albernisia comentou sobre a participação do prefeito Tião Bocalom e de Alysson Bestene. “A presença do prefeito Tião Bocalom, e de Alysson Bestene neste evento é um testemunho do compromisso que eles têm com os valores espirituais e com a comunidade. Em momentos como este, vemos a importância de integrar nossos princípios de fé com nossas ações diárias, e a presença do prefeito é um reflexo desse esforço. Que todos possamos continuar buscando a orientação divina em nossas vidas e decisões,” concluiu a bispa.