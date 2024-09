Detenta é encontrada desacordada em cela e é levada ao PS de Rio Branco

Kelly Gomes de Almeida, de 26 anos, foi encontrada desacordada na noite deste sábado, 31, na cela da Unidade Feminina do Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

De acordo com informações de Policiais Penais, durante uma ronda no pavilhão, as colegas de cela de Kelly informaram que ela estava desacordada após ter ingerido uma quantidade excessiva de medicamentos para ansiedade, sugerindo uma possível intoxicação medicamentosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros à detenta. Após a avaliação inicial, Kelly foi encaminhada, sob escolta, ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Entenda o caso

Kelly é acusada de latrocínio, crime que teria ocorrido em 28 de fevereiro deste ano. Ela é acusada de ter efetuado um tiro contra o mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos. Sebastião faleceu na madrugada de 10 de março, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo relatos da polícia, no dia do crime, Sebastião estava realizando uma corrida do centro de Rio Branco para o loteamento Praia do Amapá. Próximo a um campo de futebol na Rua Baguari, Kelly, que se passava por passageira, insistiu para que ele entrasse em um beco para chegar à sua residência. Após a recusa de Sebastião, ele parou próximo à Terceira Ponte, na saída da Via Verde. Sem aviso, Kelly, armada, disparou à queima-roupa, atingindo o abdômen de Sebastião, que caiu no asfalto. Em seguida, ela roubou a motocicleta e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Sebastião ao Pronto-Socorro em estado gravíssimo. De acordo com uma médica que atendeu o mototaxista, ele estava com perda de mobilidade nas pernas e foi levado diretamente para o Centro Cirúrgico. Após uma cirurgia, Sebastião foi internado na UTI por aproximadamente nove dias, mas não resistiu e faleceu.

O corpo de Sebastião foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia Militar, após colher características da suspeita, realizou patrulhamentos e conseguiu prender Kelly em flagrante na Rua Baguari, no Loteamento Praia do Amapá. Ela foi levada à Delegacia de Flagrantes (Defla), acompanhada da arma de fogo utilizada no crime e da motocicleta roubada, para ser indiciada por latrocínio.