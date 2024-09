Secretaria de Habitação realiza cadastros habitacionais em estande na Expoacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Acre de Habitação e Urbanismo (Sehurb), está promovendo um espaço dedicado ao atendimento da população interessada em realizar inscrições e conhecer os programas habitacionais do Estado.

O espaço foi planejado como uma oportunidade para divulgar os programas habitacionais desenvolvidos pelo “Minha Casa Minha Vida”, do governo federal, e “A Casa é Sua”, do governo estadual, além de empreendimentos em andamento e futuros lançamentos do governo do Acre, por meio da Sehurb.

O secretário da pasta, Egleuson Santiago, destaca a importância da participação da Sehurb na Expoacre. “É de grande importância participarmos da Expoacre, oferecendo atendimento à população para que todos possam ter acesso aos nossos serviços. Montamos um aparato com uma equipe técnica qualificada para dar todo o suporte necessário”, afirma.

O secretário acrescenta que, na quarta-feira, 4, a equipe realizará a entrega de títulos definitivos a moradores de alguns bairros onde foi feita a regularização fundiária. “Daremos a essas pessoas um documento que representa dignidade.”

Durante visita ao estande da Sehurb, Horácio Martins se mostrou entusiasmado por fazer sua inscrição e ter a chance de ser contemplado com uma unidade habitacional. “Eu tinha muita vontade de me inscrever para concorrer às casas populares e, como vim passear na Expoacre, me informaram que a Sehurb estava aqui fazendo as inscrições. Para mim, é muito importante conseguir uma casa, pois moro de aluguel há muitos anos, e hoje a Secretaria me deu a oportunidade de concorrer ao sorteio”, ressalta.

No estande, uma equipe técnica realizou abordagens com a população, promovendo a divulgação dos serviços já desenvolvidos e dos projetos de futuras moradias para a comunidade. “A participação da secretaria terá um papel fundamental ao informar a população sobre as inscrições para concorrer a unidades habitacionais. Por meio dessa iniciativa, buscamos aproximar a população do nosso trabalho e garantir maior transparência e acesso às informações sobre nossos projetos habitacionais”, enfatiza a diretora operacional, Ariadne Wassem.