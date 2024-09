Sebrae exibe produtos acreanos: café, doces artesanais e itens de bambu

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, visitou o espaço do Sebrae no Parque de Exposições Wildy Viana durante a Expoacre na noite deste domingo, 1, e destacou os estandes de negócios presentes na feira agropecuária.

Entre os destaques, estava a geleia de cupuaçu da Doce da Amazônia, um produto 100% natural, e o café Raízes da Floresta, do Alto Acre, ambos exemplares dos sabores únicos da região. Outro estande promoveu o consumo de peixe na região, incentivando uma alimentação local e sustentável.

O espaço também exibiu produtos artesanais feitos de bambu, como broches, agendas e garrafas, demonstrando a diversidade de produtos sustentáveis da região. Além disso, o famoso abacaxi gigante de Tarauacá, uma fruta típica que atrai atenção pelo seu tamanho e sabor, também esteve em exposição.

O espaço do Sebrae na Expoacre evidencia a riqueza cultural e gastronômica do Acre, promovendo pequenos empreendedores e produtos regionais que destacam a sustentabilidade e o desenvolvimento local.