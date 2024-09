Cadeias produtivas do mel e do cacau são destaque na Expoacre

Na 49ª ExpoAcre, o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, concedeu uma entrevista ao jornalista Leônidas Badaró, do ac24horas, neste domingo (1), trazendo à tona as expectativas e novidades da maior feira agropecuária do estado. Com a arena montada para receber competições de rodeio e um parque repleto de atrações, Tchê destacou a importância do evento, que vai além do entretenimento.

Segundo ele, a ExpoAcre, além de oferecer diversão com shows e competições de rodeio, é uma vitrine para os produtos e iniciativas do setor agropecuário local. “Nós preparamos essa arena e o parque com muito carinho para dar comodidade, segurança e dignidade às famílias que participam dessa festa histórica. Além disso, esse evento é importante para mostrar o potencial econômico e produtivo do Acre,” afirmou o secretário.

Entre as principais novidades mencionadas por Tchê, destaca-se o fortalecimento de cadeias produtivas essenciais, como a do mel e do cacau. “Vamos lançar um mel certificado após anos de trabalho e também investir na cadeia do cacau, onde o Acre já é uma referência mundial,” explicou.

Em outro ponto, o secretário mencionou o projeto do agricultor digital, uma iniciativa que conecta diretamente produtores e consumidores, eliminando intermediários e garantindo preços justos para ambos os lados. Além disso, ele ressaltou a importância da cafeicultura do Acre para o mundo.

“Fizemos o primeiro concurso de café no ano passado e foi um sucesso total. Hoje, temos café acreano nos Estados Unidos e vamos participar da Feira Internacional do Café em Belo Horizonte,” destacou Tchê.

Confira o vídeo: