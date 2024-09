Em mais uma carreata, Bocalom e Alysson são recebidos com festa no bairro Calafate

A terceira carreata da coligação “Produzir para Empregar”, realizada na tarde deste domingo, 1⁰, na regional do Calafate, teve clima de festa com o candidato à reeleição Tião Bocalom. O evento contou com a participação do seu vice, Alysson Bestene, do senador Márcio Bittar e dos deputados federais Eduardo Velloso e Coronel Ulysses (todos do União Brasil).

“O que estamos vendo é a força do povo e a vontade da população para que o nosso trabalho continue. Eu tô muito feliz com isso. A cada momento nossa campanha está mais forte. E vamos embora pra ganhar essa eleição. A mobilização popular é o que motiva nesta caminhada”, disse Bocalom.

Alysson também falou com entusiasmo da campanha. “Cada dia que passa vemos que nossa campanha está ganhando corpo, com mais apoiadores. Quando a gestão trabalha de forma correta, cuidando bem do recurso público e investindo na nossa cidade, a população reconhece”.

O deputado Coronel Ulysses elogiou o trabalho realizado por Bocalom e expressou seu apoio ao chefe do Executivo municipal. “O trabalho do prefeito Tião Bocalom é fundamental para a nossa cidade. Estamos aqui para apoiar a continuidade desse trabalho, junto com o Alysson”, afirmou.

Eduardo Velloso comentou que a concentração de pessoas em apoio à reeleição de Bocalom é grande. “Podemos observar que cada vez mais os rio-branquenses estão apoiando a coligação ‘Produzir para Empregar’. Nossa Capital deve continuar neste rumo, com geração de emprego e renda, e o Bocalom vem mostrando isso. Ele arrumou a casa e agora está pronto para dar continuidade para Rio Branco crescer ainda mais”.

Empolgado, Márcio Bittar ressaltou que Bocalom merece ganhar a eleição. “Ele é um homem trabalhador e honesto, que provou ser capaz de fazer muito pela cidade. Com recursos próprios, a prefeitura tem realizado grandes obras e melhorado a qualidade de vida dos cidadãos”.