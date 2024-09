Ipê monta casa em tamanho real e facilita vendas na Expoacre 2024

A Ipê Empreendimentos montou uma casa em modelo e tamanho real no Espaço Indústria, dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, na Expoacre 2024. A ideia é mostrar, aos possíveis compradores, o espaço oferecido no Residencial Sibipiruna, localizado no Loteamento Bonsucesso, bairro construído pela Ipê, em Rio Branco.

Segundo o diretor comercial da Ipê, Ricardo Leite, a empresa se mantém há 46 anos em atuação no Acre e segue trabalhando para melhorar a vida dos acreanos. “Assinamos agora pouco um contrato com a Caixa Econômica para a construção de 93 casas num bairro com asfalto, rede de água, rede elétrica, esgoto, infraestrutura completa”.

Entre as 93 casas, há duas opções de planta, com dois e três quartos. “Tivemos a ideia de abrilhantar a feira com esse nosso estande. Construímos uma casa decorada com modelo e tamanho real. Os quartos são amplos. O terreno das casas são de 7×25, com 175 metros quadrados e também o de 7,5×25, que dá 187,5 metros quadrados”, explica Leite.

Segundo o representante da Ipê, o mundo moderno e a vida dinâmica pedem praticidade, justamente o que a casa a ser construída consegue levar: aconchego, beleza, conforto e praticidade. “Os ambientes como eram antigamente, onde buscavam-se casas enormes, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem uma casa boa, de alta qualidade construtiva, mas que consegue ser prática para a gente poder também se dedicar a outras coisas boas da vida, e não só limpar e cuidar de casa”.

O grande diferencial das casas do Residencial Sibipiruna, da Ipê, é o modelo construtivo, avaliado como bom, rápido, seguro e resistente, aliado à qualidade Ipê. “A cada empreendimento, nós melhoramos, aprendemos e conseguimos oferecer essa casa com alta qualidade e o melhor de tudo, que só a Ipê consegue, que são as condições de pagamento imbatíveis”.

A casa com dois quartos, sendo uma suíte, está no valor de R$ 259 mil, podendo ser financiado pela Caixa. “Aprovando o crédito na Caixa, basta o cliente ter R$ 12 mil, que é o ato para a gente assinar o contrato lá na Ipê. A ipê ainda parcela a entrada de 20% em 48 parcelas e o comprador só começa a pagar depois que a casa for entregue e já estiver morando na casa”, afirma Ricardo.

A partir desta quarta-feira (4), a Ipê vai começar a fazer as assinaturas individuais dos clientes que já adquiriram as casas. “Temos toda uma estrutura montada na Expoacre, com correspondente imobiliário. O cliente chega, aprova o crédito na hora, em torno de 40 minutos, e já dá para fechar o negócio na feira e sair com o sonho da casa própria realizado”, ressalta o diretor.

Confira o vídeo: