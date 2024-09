Público marca presença em dia de show, na 2ª noite de Expoacre

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, saiu às ruas na noite deste domingo (02), no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco, para ouvir da população a percepção sobre a maior feira agropecuária do estado, a Expoacre.

Elain, moradora do Conjunto Esperança, conta que chegou tranquilamente ao evento, acompanhada pelo amigo, Elisandro. Eles elogiaram a iluminação e a organização da Expoacre, destacando a beleza do local e das pessoas presentes.

Em um momento descontraído, Kennedy se deparou com um grupo de amigos da Morada do Sol, que também aproveita a noite. O jovem casal Carol e Tiago, contam que se divertem na Expoacre. “Estamos namorando. A tatuagem é uma homenagem que eu fiz ao meu pai que faleceu de câncer”, afirmou Tiago.

Em outro ponto da Expoacre, Shirley, uma visitante animada, convidou o público a se juntar à festa. Um morador de Feijó diz que, apesar da distância, fez questão de participar da festa no Acre. “Povo de Feijó, terra do açaí. Terra de gente maravilhosa”.

Confira o vídeo: