No Espaço Indústria, Ipê e Caixa assinam contrato de R$ 22 milhões

A Ipê Empreendimentos e Caixa Econômica Federal assinaram, na primeira noite da Expoacre, no dia 31 de agosto, um contrato para financiamento da construção de 93 unidades habitacionais, no valor de R$ 22 milhões.

A assinatura aconteceu no Espaço Indústria e contou com a presença de representantes da Ipê, da Caixa, e foi prestigiada pelo presidente da Federação das Industrias (FIEAC), José Adriano, pela vice-presidente, Raimundinha Holanda, e pelos secretários de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, e de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago.

O contrato é o maior já realizado na Expoacre no Espaço Indústria e prevê a prestação de serviços com a construção de casas junto aos empreendimentos administrados pela empresa no município de Rio Branco-AC.

“O investimento de R$ 22 milhões na área da construção civil é fundamental para a economia do Estado. Estamos otimistas com esse valor bem superior ao do ano passado. É um grande movimento que irá estimular ainda mais o setor. É esse reaquecimento que estamos buscando desde 2016 para retomar a condição de estabilidade na construção civil”, destacou José Adriano.

Para o superintendente regional da Caixa, Thiago Araújo, o contrato é um salto para a economia do Estado, tendo em vista que a construção civil é uma das grandes molas propulsoras da economia. “A Caixa é a detentora do maior volume de crédito imobiliário do país, então nós somos protagonistas desse segmento, que está voltando a crescer aqui no Acre. Essa injeção de R$ 22 milhões é um volume muito significativo. Já temos 31 propostas de financiamento das 93 casas com crédito aprovado, isso significa renda, injeção de recursos na cadeia produtiva, mais produção da indústria que leva todo o insumo e material para a construção das casas. Enfim, é uma grande parceria com empresas para movimentar a economia do Acre”, destacou Araújo.

De acordo com Roberto Moura, diretor Jurídico e um dos sócios da Ipê, é de suma importância estar atento às demandas da construção civil, pois são investimentos como esse que garantem crescimento do setor e competitividade no cenário nacional.

“O ato é muito significativo tanto para a Caixa quanto para a Ipê, a gente está negociando um valor que vai ser redistribuído para uma série de empresas, irmãos de obras. A gente enxerga como uma verdadeira função social a nossa atividade, porque não é só entregar uma habitação é criar um solo fértil para que a região tenha sustentabilidade não dependendo de investimentos externos, o que faz toda a diferença na sociedade”, salientou Moura.