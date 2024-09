Marcus Alexandre faz caminhada com apoiadores no São Francisco

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), participou de uma grande caminhada durante o lançamento da candidatura de Jó do Acre a vereador, realizada na tarde deste domingo, 1º de setembro, no bairro São Francisco, parte alta da capital.

Com a presença de milhares de apoiadores, Marcus Alexandre elogiou Jó do Acre e destacou a importância de tê-lo na Câmara Municipal, caso seja eleito. “Um amigo querido, uma pessoa que vem para nos ajudar a cuidar de Rio Branco. Ele tem experiência, é um homem de Deus, reúne essa multidão aqui na parte alta porque o povo acredita nele e no trabalho dele. Tá acompanhando a doutora Juliana, o Diego, e um grupo que sempre ajudou as pessoas, independente de mandato. Esse é o Jó do Acre, uma candidatura muito importante para que a gente possa cuidar com amor e carinho da nossa cidade. Tô ao lado dele e, se Deus quiser, ele vai ser um dos mais votados vereadores da nossa cidade”, declarou Marcus Alexandre.

Durante sua fala para a militância, Marcus Alexandre destacou que a parte alta de Rio Branco foi negligenciada pela gestão atual e prometeu realizar grandes investimentos na região. “Uma região que foi esquecida pelo prefeito que está lá. Ele esqueceu o Eldorado, o Vitória, o Chico Mendes, o São Francisco; não fez manutenção das ruas, deixou o povo aqui na parte alta sem água, não tratou bem essa região. Aliás, só começou a trabalhar agora, com a eleição chegando. Para quem conhece essa região, até o CRAS do São Francisco ele tirou e levou lá para o Bosque, doutora Juliana. Nós vamos trazer o CRAS de volta para atender o povo. A Prefeitura vai voltar a ser parceira, amiga. Não vamos gastar milhões e milhões com festas na frente da Prefeitura, como ele fez, que mais parece um salão de festas. Vamos investir no saneamento, no abastecimento de água, na melhoria das ruas. Aí, sim, o dinheiro da Prefeitura vai ser muito bem aplicado”, afirmou Marcus Alexandre.

Jó do Acre, candidato a vereador pelo MDB, se mostrou satisfeito com a presença da multidão e reforçou a necessidade de um representante da parte alta da cidade na Câmara Municipal. “O sentimento é de gratidão por ser recebido aqui, ser abraçado pela parte alta da cidade. A gente tá muito feliz, com certeza vai ser uma festa muito linda. Há mais de 14 anos, realizo um trabalho social nesta região, ajudando pessoas carentes e em situações complicadas. Estamos sempre dando a mão amiga e ajudando essas famílias. Deus vai nos dar a vitória”, destacou o candidato.

A ex-deputada estadual Juliana Rodrigues também esteve presente na festa e desejou sucesso a Marcus Alexandre e Jó do Acre. “O sentimento é de muita alegria e de muita esperança para que Rio Branco possa voltar a sorrir. Esta festa é para o Jó do Acre, para o Marcus Alexandre e para nossa vice”, afirmou.