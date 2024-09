Fogo continua no Parque Nacional da Serra do Divisor e bombeiros são acionados

O fogo, iniciado sábado, 31, continua queimando a vegetação do Parque Nacional da Serra do Divisor e o governo do Estado, por meio de Nota, diz que no final da tarde deste domingo, 1, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, chegará ao local para “ verificar a dimensão e a intensidade do incêndio”.

A Nota não especifica quantos homens compõem a equipe nem os meios que serão empregados para controlar as chamas e ciita que mesmo o Parque sendo Unidade de Conservação de gestão federal, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBio, atuará no local por ter sido solicitado oficialmente.

“Neste sábado , 31, o Comando do Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Cruzeiro do Sul, recebeu uma solicitação enviada pelo ICMBio para atuar na unidade, especificamente em uma área atingida pelo fogo. Uma equipe foi enviada para o local neste domingo, 1º, com previsão de chegada por volta das 16h. Deste modo, só será possível verificar a dimensão e a intensidade do incêndio após a avaliação da equipe in loco.

Por fim, esclarece que o apoio prestado pelo CBMAC na unidade de conservação não compromete o atendimento em nenhuma das bases do Juruá”, afirma a Nota assinada pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos.

Um grupo com barqueiros de Mâncio Lima também se dirigiu ao local para ajudar no combate ao fogo.

Dona Graça, que tem uma pousada no local, espera que os bombeiros possam minimizar a grave situação, “É, muito triste o fogo matando muitos animais, né, e Deus ajude que dê uma chuva pra amenizar e o pessoal do bombeiro consiga apagar”, destaca.

Outra moradora relata a mobilização da comunidade, mas sem resultado.“ E já foi bem uns 10, 15 homens hoje de manhãzinha, mas não conseguiram nada.Foram só mesmo olhar e voltaram porque estava sem condição de apagar. Mas vamos esperar por Deus e os bombeiros que vão chegar “, relata uma moradora do local.

O Parque tem mais de 843 mil hectares e ocupa cinco municípios acreanos: Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter. A região abriga uma das maiores biodiversidades do planeta.