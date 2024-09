Corinthians vence Flamengo e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro provisoriamente

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (1) pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer na competição.

Na Neo Química Arena, em São Paulo, Talles Magno abriu o placar para os donos da casa e Pedro empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Romero colocou o Corinthians na frente de novo e garantiu os três pontos.

O Corinthians terminou a partida com dois jogadores a menos e o Flamengo com um. Nos acréscimos, Yuri Alberto foi expulso por falta em Wesley e o lance gerou uma confusão entre as equipes, que terminou com Carlos Alcaraz e Cacá também expulsos.

O resultado foi muito importante para o Corinthians, que conseguiu sair, provisoriamente, da zona de rebaixamento. A equipe de Ramón Díaz subiu para a 16ª posição com 25 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Fluminense, que tem 24 pontos e enfrenta o São Paulo também neste domingo (1). Já o Flamengo estacionou nos 44 pontos e na quarta posição.

Que presente!

A vitória aconteceu no dia em que o Corinthians comemora 114 anos de fundação. Com muita festa, a Fiel fez um mosaico antes da bola rolar para comemorar o aniversário do clube.

Além disso, como já é tradicional, a Estopim da Fiel, torcida organizada do clube, entrou na Neo Química Arena com 114 bandeiras, que representam um momento histórico do Timão.

O jogo

O jogo começou pegado na Neo Química Arena, com boas chances para os dois lado. Logo aos sete minutos, o Corinthians abriu o placar com Félix Torres, mas o gol foi anulado por impedimento.

Os donos da casa tiveram outra boa chance aos 10 minutos, com Garro obrigando Rossi a fazer a defesa. Já o Flamengo levou perigo com Bruno Henrique aos 15 minutos.

Com o jogo lá e cá, quem se deu bem primeiro foi o Corinthians. Yuri Alberto cruzou na medida para Talles Magno abrir o placar de cabeça.

Aos 32, Varela cruzou para a área e a bola bateu no braço de José Martínez. O árbitro foi ao VAR revisar o lance e marcou pênalti para o Flamengo. Pedro bateu no meio do gol para empatar a partida.

O jogo ficou mais truncado na reta final do primeiro tempo e sem grandes chances, indo para o intervalo com o 1 a 1 no placar.

O segundo tempo começou assim como o primeiro: com as duas equipes buscando o gol. Logo aos cinco minutos, Gerson bateu de longe e a bola passou perto da trave, indo para fora. O Corinthians respondeu com Matheus Bidu, que cabeceou para o chão e a bola também acabou saindo.

E foi o Timão que conseguiu balançar a rede de novo. Aos 14 minutos, Garro encontrou Romero livre na área, para colocar o Corinthians na frente de novo.

Depois do gol, o jogo seguiu pegado, mas sem grandes chances para nenhum dos dois lado. O clima voltou a esquentar só nos acréscimos da partida.

Aos 48 minutos, o Flamengo teve boa chance após cobrança de falta na área, mas André Ramalho afastou o perigo, impedindo o empate.

Aos 49, Yuri Alberto foi expulso depois de falta dura em Wesley. O lance gerou confusão entre os jogadores, com empurrões dos dois lados. O árbitro foi ao vídeo para revisar o momento da confusão e expulsou também Carlos Alcaraz, do Flamengo, e Cacá, do Corinthians.

Próximos jogos

Agora Corinthians e Flamengo terão a próxima semana de folga devido à Data Fifa. As equipes voltam a jogar só na nos dias 11 e 12 de setembro pelos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians recebe o Juventude na quarta-feira, dia 11 de setembro. No jogo de ida, o Juventude venceu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi.

Já o Flamengo enfrenta o Bahia, no Maracanã, na quinta-feira, dia 12 de setembro. O Rubro-negro tem a vantagem depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.