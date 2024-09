Colisão entre carro e moto deixa um morto e outro ferido em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Jorge Luiz, conhecido como “Moco”, e deixou Nilson Rodrigues de Lima, ferido na manhã deste domingo, 1º, no cruzamento da Avenida Central com a Travessa Romênia, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, Nilson e Jorge Luiz trafegavam pela Avenida Central em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando foram surpreendidos por um automóvel modelo Kwid, de cor branca e placa SQQ-7313. O veículo, conduzido por um motorista ainda não identificado, teria desrespeitado a placa de “Pare” e a faixa de pedestres, além de invadir a via preferencial, ocasionando a colisão. Após o acidente, o condutor do carro parou para prestar socorro às vítimas, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia.

Uma ambulância de suporte avançado do SAMU foi deslocada para o local, mas, infelizmente, os paramédicos só puderam constatar o óbito de Jorge Luiz. Nilson, recebeu os primeiros atendimentos e foi rapidamente encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A área do acidente foi isolada por Policiais Militares do 1º Batalhão para os trabalhos da perícia criminal. Após o término, corpo de Jorge Luiz foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavérico.

O caso está sob investigação inicial da Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE). Posteriormente, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumirá a condução do inquérito.

O motorista envolvido na colisão foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde prestou depoimento sobre o incidente que resultou na morte de Jorge Luiz e foi liberado.