Homem acusado de esfaquear vítima no Esperança é baleado e preso pela PM em Rio Branco

Alessandro Oliveira da Silva, de 30 anos, foi ferido com um tiro na perna esquerda e preso na noite deste sábado, 31, após atacar Maycon Gomes, de 45 anos, com uma faca no peito. O incidente ocorreu na rua 7 de Setembro, no bairro Esperança, em Rio Branco, e a prisão de Alessandro foi realizada na rua 24 de Dezembro, no mesmo bairro.

Conforme informações da polícia, Alessandro, que possui antecedentes criminais e é suspeito de vários roubos na região, agiu sem relação com a conversa entre Maycon e seu cunhado, um policial militar. Maycon estava em casa quando viu o cunhado na frente de sua residência e fez uma brincadeira, chamando-o de “seu polícia”. Alessandro, que estava presente, se aproximou, interpretou a brincadeira como uma ameaça e atacou Maycon com um golpe no peito esquerdo antes de fugir.

O cunhado de Maycon, tentando conter Alessandro, disparou dois tiros em sua direção. Um dos disparos atingiu a perna esquerda do suspeito, causando uma fratura na tíbia, mas Alessandro conseguiu fugir.

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão prenderam Alessandro na rua 25 de Dezembro, após ele ter pulado vários quintais e causado alvoroço entre os moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a Alessandro, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável após a imobilização da perna.

A Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciou a coleta de informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).