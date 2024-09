Homem é esfaqueado por desconhecido após brincadeira com cunhado no bairro Esperança, em Rio Branco

Maycon Gomes, de 45 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado, 31, após fazer uma brincadeira com seu cunhado na rua 7 de Setembro, localizada no bairro Esperança, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Maycon estava em casa quando avistou o cunhado, que é Policial Militar, na frente de sua residência. Ao se aproximar, ele brincou dizendo “aí, seu polícia”. Um homem não identificado, que não fazia parte da conversa, interpretou a fala como uma tentativa de intimidação. Sem hesitar, o desconhecido, se aproximou da vítima armado com uma faca, atacou Maycon com um golpe no peito esquerdo e fugiu em seguida.

O cunhado de Maycon tentou deter o agressor, disparando duas vezes em direção às pernas do homem, mas não conseguiu impedi-lo de escapar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos constataram que o ferimento no peito era superficial. Maycon foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e encontra-se em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1º Batalhão foram ao local, coletaram informações sobre o agressor e realizaram buscas pela área, mas ele não foi encontrado.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com as primeiras diligências sendo conduzidas pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil.