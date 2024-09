Sustentabilidade em duas rodas: Honda lança Sahara 300 na Expoacre

Durante a segunda noite da Expoacre 2024, o videomaker Kennedy Santos, do ac24Horas, conversou neste domingo (01) com Marco Aurélio, representante da Honda, que apresentou as novidades da marca e comentou sobre as oportunidades oferecidas aos visitantes da feira.

A conversa revelou detalhes sobre o lançamento da Sahara 300, uma moto que já se adequa às exigências da lei ambiental, que regula a emissão de gases poluentes a partir de 2025. “Essa moto é um lançamento da Honda, com motor e escapamento já adequados às novas exigências ambientais”, explicou Marco Aurélio, demonstrando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Kennedy Santos também foi informado sobre as facilidades oferecidas aos clientes durante a feira, como a possibilidade de financiamento imediato e consórcio direto no estande. “Aqui você pode negociar valores e sair com sua proposta já aprovada no banco ou fechar um consórcio Honda na hora”, explicou o representante.

Além disso, Marco Aurélio destacou as promoções exclusivas para os visitantes da Expoacre 2024. Quem tirar a melhor foto com as motos no estande e postar no grupo da Honda concorrerá a prêmios em dinheiro, com o primeiro lugar recebendo R$1.500. “É uma forma de conhecer o nosso produto e ainda sair com um prêmio”, enfatizou.

A entrevista também abordou outra campanha “Natal dos Sonhos”, lançada pelo grupo Star, que oferece a chance de ganhar uma moto 500F ao realizar compras a partir de R$100 em qualquer loja da rede Honda no Acre. “Comprou peça, produtos e serviços? Exige seu cupom e participe! Em dezembro, a moto pode ser sua”, incentivou Marco Aurélio.