Rio Branco tem inflação negativa, mas preços acumulam alta de 2,07%

Indicador oficial da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto foi negativo em Rio Branco, ficando em -0,29%. Ou seja, houve deflação nos preços de bens e serviços consumidos na capital. Em 2024, no entanto, a inflação soma 2,07% e tem acumulado de 3,82% em 12 meses.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE. Em julho, a inflação havia subido 0,53% em Rio Branco. No país, a inflação de agosto também foi negativa (–0,02%) e ficou 0,40 ponto percentual abaixo da taxa de julho (0,38%). No ano, o IPCA no País acumula alta de 2,85% e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,50% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2023, a variação havia sido de 0,23%.

Em Rio Branco, vários itens do grupo Habitação contribuíram para o recuo inflacionário. A conta de luz residencial, por exemplo, diminuiu 3.37% -mas também itens do grupo de Alimentos, como as verduras (-2,25%), recuaram no período e ajudaram a puxar a parâmetros negativos a inflação na capital do Acre.

“Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois tiveram queda e influenciaram o resultado de agosto: habitação (-0,51%) e Alimentação e bebidas (-0,44%), que contribuíram com -0,08 pontos percentuais (p.p.) e -0,09 p.p, respectivamente. No lado das altas, o maior impacto veio de Educação (0,73% e 0,04 p.p. de contribuição). Os demais grupos ficaram entre o 0,00% de Transportes e o 0,74% de Artigos de residência”, informa o IBGE.