Cruzeiro do Sul registra vinte seis ocorrências de fogo em 24 horas

Cruzeiro do Sul está sob fumaça e as forças de segurança e o Ministério Público já anunciaram possíveis prisões para os infratores, mas as queimadas rurais e urbanas prosseguem no município. Na noite dessa segunda-feira, 9, o Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções no bairro Saboeiro. O fogo, que se alastrou rapidamente por uma área de vegetação, ameaçou residências próximas, mas foi controlado após aproximadamente uma hora de combate.

O tenente Rosenildo Pires, que está no comando interino do batalhão, diz que a área atingida pelo incêndio foi de cerca de 8 mil metros quadrados, quase um hectare. Cerca de 15 mil metros quadrados de vegetação foram preservados. ”Foi uma das ocorrências mais importantes atendidas nas últimas 24 horas”, destacou Pires. A causa do incêndio ainda não é conhecida.

Números em crescente

Nos 10 dias de setembro, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já registrou mais de 71 ocorrências, sendo 26 nas últimas 24 horas e 20 delas estavam relacionadas às queimadas florestais. Os números estão em crescente desde julho, quando houve 156 ocorrências de incêndios florestais. Em agosto, foram 206, um aumento de 50 casos.

O Corpo de Bombeiros também atua em conjunto com órgãos, como o IBAMA, o IMAC e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para monitorar e combater os incêndios de maneira eficaz.