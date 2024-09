Café Vovó Pureza brilha na ExpoAcre: stand premiado celebra tradição e qualidade

O Café Vovó Pureza, marca de café do Grupo Ferlim, foi premiado hoje, dia 8 de setembro de 2024, com o título de melhor stand da ExpoAcre 2024, a maior feira agropecuária do estado. O prêmio foi concedido em reconhecimento à decoração criativa e acolhedora, que capturou a essência da marca, valorizando suas origens e o compromisso com a qualidade e tradição do café acreano.

Sendo o primeiro café do Acre a receber o selo de qualidade ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), o Café Vovó Pureza tem um histórico de excelência e cuidado na produção de seus grãos, os quais são criteriosamente selecionados para entregar um café puro e forte, exatamente como o acreano gosta. Este reconhecimento do Concurso de Ornamentação de Stands da Expoacre 2024, anunciado pelo governador Gladson Cameli e pela Associação Comercial do Acre (Acisa) reforça o compromisso da marca com os clientes, a entrega em experiência e muita qualidade na produção de um café que não só carrega o sabor da terra acreana, mas também a força e autenticidade de sua gente.

Durante a ExpoAcre 2024, o stand destacou esses atributos, oferecendo uma experiência imersiva para os visitantes, que puderam conhecer e degustar produtos que refletem essa dedicação à qualidade.

Além do café tradicional torrado e moído, a marca também apresentou novidades como seu cappuccino artesanal, que vem conquistando cada vez mais espaço no mercado.

A premiação na ExpoAcre não apenas reforça a presença do Café Vovó Pureza no cenário regional, mas também marca mais um importante reconhecimento da marca que continua a valorizar o espírito do café acreano: forte, autêntico e carregado de história.