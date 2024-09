Rio Branco tem a segunda pior qualidade do ar na Amazônia nesta segunda-feira (2)

O ar nesta segunda-feira, 2, na capital acriana está praticamente irrespirável. Conforme o sistema Purple Air, que monitora a qualidade no ar, a capital acreana tem mais de 470 microgramas por metro cúbico de material participulado.

Para se ter uma ideia, o nível aceitável de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é de apenas 15 microgramas.

Por conta da péssima qualidade do ar provocada pelas queimadas e incêndios florestais, a grande preocupação é com a saúde de crianças e idosos. A poluição do ar, acima do permitido pela OMS pode provocar sérios problemas respiratórios.

Conforme o portal que monitora a qualidade do ar em tempo real, na Amazônia, Rio Branco, mais especificamente sa região do Tucumã, só fica atrás de Guajará, município do Amazonas.