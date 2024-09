Espaço Indústria atrai grande público e realiza bons negócios na Expoacre 2024

O primeiro fim de semana da Expoacre registrou grande público no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. E um dos locais que atraiu inúmeros visitantes foi o Espaço Indústria, que reúne estandes de empresas do setor industrial e também as inovações, soluções e serviços apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Sesi, Senai e IEL e pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Durante apresentação oficial do espaço na noite deste domingo, 1º, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, agradeceu a todos que trabalharam para transformar o espaço na maior vitrine da indústria acreana. “Foram dias intensos, de muito trabalho para entregar à sociedade amostras do potencial empresarial deste setor, que movimenta a economia acreana”, disse Mesquita.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo Pereira, falou em nome da instituição e frisou o esforço de todos os sindicatos, associações e empreendedores para organizar o Espaço Indústria. “A cada ano, ampliamos a participação de empresas no setor, que vem ampliando orgulhosamente o volume de negócios”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Luiz Gonzaga, afirmou que a presença das comitivas peruanas e bolivianas no setor internacional mostram que a política de comércio exterior do governo do Acre vem dando certo. “A cada ano, aumenta a relação bilateral do Acre com o Peru, com a Bolívia, o que demonstra que estamos no rumo certo e os números da balança comercial ilustram bem isso”, disse Gonzaga.

No primeiro fim de semana da feira, um grande público visitou os estandes industriais. Os serviços vão desde tecnologias na área de educação e de Saúde e Segurança para Indústria (SSI), aplicativos de realidade aumentada e impressora 3D.

Por meio do Ecossistema de Negócios e Inovação, o governo do Acre apresenta inovações e políticas públicas de incentivo ao setor industrial. A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) expõe o potencial da bioeconomia, uma das oportunidades de negócios sustentáveis no Acre, especialmente para as micro e pequenas empresas, com apoio da instituição.

O Espaço Internacional, anexo ao setor industrial, apresenta as relações transfronteiriças entre o Acre (Brasil), Peru e a Bolívia. Mais de 40 empresários dos países vizinhos expõem desde produtos hortifrúti, ao setor agronegócio e economia familiar.