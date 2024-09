Tereza Gomes, 43 anos, mãe de 7 crianças, que morava no bairro Triângulo, em Tarauacá, foi encontrada degolada nos fundos do cemitério São João Batista, nesta segunda-feira, 2.

Segundo a Polícia Militar, durante a madrugada, eles receberam uma chamada e, chegando ao local, a vítima foi encontrada sem vida, com cortes no pescoço e com as roupas abaixadas até os joelhos. Exames devem apontar se ela sofreu ou não abuso sexual antes de ser assassinada.

A Polícia Militar faz buscas pelo criminoso.