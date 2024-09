Promotora quer rastrear e punir quem faz trote

Trote não é brincadeira: é crime. Esse foi o mote da campanha idealizada pelo Ministério Público do Estado do Acre. A promotora de Justiça Joana D’Arc foi a primeira entrevistada da noite para tratar da campanha de combate aos trotes telefônicos. A campanha foi idealizada pelo Ministério Público, em parceria com o Governo do Acre.

A ideia surgiu quando a promotora visitou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e soube que o problema provocava muitos problemas às instituições que compõem o sistema.

O primeiro objetivo é conscientizar o cidadão sobre os serviços públicos da Polícia, do SAMU, Corpo de Bombeiros.

O segundo objetivo é reprimir com punições. “Nós vamos rastrear e vamos punir”, assegurou a promotora.

Ela disse que não há um perfil padrão da pessoa que faz trote. “Mas os adolescentes são os mais assíduos nessa prática”, afirmou.