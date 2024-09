Fecomércio oferece serviços de saúde, beleza, massagem e jogos na Expoacre 2024

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve na noite desta terça-feira, 3, no estande da Fecomércio — Sesc e Senac — na Expoacre, mostrando uma série de serviços que vêm atraindo o público na feira agropecuária em Rio Branco.

Segundo Karen, uma das representantes da Fecomércio, o estande oferece diversos serviços, como cuidados de beleza, saúde, massagem, maquiagem e design de sobrancelhas, realizados por profissionais qualificados.

Outro destaque é a massagem oferecida no local, que requer a participação do público em uma breve exibição de um vídeo da Fecomércio. Além disso, o estande oferece avaliações nutricionais e um espaço dedicado a games, proporcionando entretenimento para todas as idades.

Confira o vídeo: