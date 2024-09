Colono sofre grave acidente na zona rural de Brasiléia

Francisco Firmeza da Silva, de 40 anos, foi vítima de um grave acidente na manhã desta terça-feira (3) enquanto realizava uma derrubada em sua propriedade no Ramal do km 13, dentro da Reserva Chico Mendes (RESEX), zona rural de Brasiléia. Durante o trabalho, um pedaço de madeira de uma árvore derrubada atingiu violentamente sua cabeça, causando um trauma significativo e a perda do globo ocular esquerdo.

Após o acidente, Francisco foi socorrido por colegas que o levaram ao hospital regional do Alto Acre, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, especialmente na região da cabeça, ele foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco na noite desta terça-feira, (03).

Francisco foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, com trauma na face e perda do globo ocular esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável. Os médicos irão avaliar a necessidade de cirurgia para tratar os ferimentos no rosto.