Gladson cancela desfile de 7 de setembro e dispensa servidores acima de 60 anos

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 3, no Parque de Exposições Wildy Viana, uma série de medidas emergenciais adotadas pelo Estado em resposta à seca extrema.

Segundo o governo, o Estado irá intensificar as ações de fiscalização, policiamento, monitoramento e aplicação de medidas administrativas para combater os ilícitos ambientais, com foco em queimadas e desmatamento ilegal. Entre as ações estão o fortalecimento das operações de combate ao desmatamento e queimadas ilegais, com a integração dos sistemas de segurança e ambiental; o reforço das campanhas educativas sobre queimadas, período de seca e seus riscos ao meio ambiente e à saúde; a solicitação de apoio dos entes federais, poderes e municípios para orientação sobre os impactos ambientais e de saúde causados pela seca; e a coordenação de ações com diferentes setores do Estado para mitigar esses impactos. Também será reforçada a suspensão do uso do fogo, conforme a Portaria nº 123/2024 do IMAC.

Na área da saúde, o governo recomenda que a população evite atividades físicas ao ar livre e mantenha portas e janelas fechadas para reduzir a exposição à poluição do ar. As equipes de saúde nas UPAs e postos de saúde terão seus efetivos ampliados, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão com horário estendido até as 22h, e 10 leitos serão abertos no Hospital da Criança. Haverá intensificação de campanhas de prevenção e orientações à população quanto ao uso de máscaras e reforço na hidratação (uso de bacias de água, toalhas molhadas e umidificadores). Também serão implementados planos de contingência municipais e estaduais. “Crianças menores de 5 anos, idosos e portadores de doenças crônicas devem ter maior atenção às medidas preventivas e, ao apresentarem sinais e sintomas relacionados à exposição à fumaça, devem buscar atendimento médico o mais rapidamente possível”, orientou o governo.

Na área da educação, estão suspensas as atividades físicas nas escolas estaduais. Além disso, haverá reforço nas medidas de hidratação no ambiente escolar e liberação dos alunos com comorbidades, com posterior reposição do conteúdo. Em caso de agravamento da situação, as aulas poderão ser suspensas.

O governo também anunciou a ativação de um Gabinete de Crise (via decreto), o cancelamento do desfile de 7 de setembro, e a publicação diária de um boletim sobre o monitoramento da qualidade do ar. A gestão deverá publicar um decreto liberando os servidores acima dos 60 anos para o trabalho remoto.