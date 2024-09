Programas do SESI são destaque na Expoacre 2024

O Serviço Social da Indústria (SESI) também marca presença na Expoacre 2024. A instituição do Sistema Indústria está presente no Espaço do Sebrae e tem se destacado apresentando alguns dos projetos relacionados à saúde e segurança. O SESI atende empresas e trabalhadores com consultas, cursos, diagnósticos e consultoria, incentiva a inovação e ainda oferece serviços de educação e vida saudável.

De acordo com o superintendente do SESI, João César Dotto, a instituição disponibiliza um amplo serviço relacionados a investir em saúde e produtividade. “Nosso objetivo é fazer a população conhecer nossos serviços, em destaque a saúde do trabalhador, seja para uso através da empresa com serviços de saúde e segurança, seja através dos serviços para os trabalhadores com consultas médicas, dentistas, ou por meio Centro de Promoção da Saúde, que oferece serviços como fisioterapia, nutrição, entre outros. Isso é prevenção, saúde e segurança para o trabalhador e para a empresa”, destaca Dotto.

Seguindo essa premissa, a analista de Relacionamento com o Cliente do SESI, Cleide Lima Pacheco, afirma que a instituição oferece soluções que otimizam processos e melhoram resultados. “Ao adquirir os serviços como o de realidade virtual dirigidos a Normas Regulamentadoras, por exemplo, a indústria terá acesso ao conhecimento e ferramentas que incluem planejamento, gestão e adoção de novas práticas, o que pode gerar enormes benefícios para a empresa, como redução dos custos, aprimoramento da segurança e eficiência no trabalho. Também oferecemos ferramentas para análise ergonômica, combinação da tabulação com banco de dados e dashboards. Essas são ferramentas que possibilitam boas práticas e prevenção nos processos”, pontua Pacheco.

Na Expoacre, um dos trabalhos apresentados é em parceria com o Sebrae no âmbito do Programa Acre Mais seguro, que tem como finalidade diminuir custos e levar tecnologia para os meios de produção.

Para o 1º vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, a segurança e saúde no trabalho é fator primordial para o aumento da competitividade da indústria e por isso é necessário observar os ambientes de trabalho e a instituição tem todo esse conhecimento para realizar os atendimentos.

“Eficácia e eficiência são importantes para as nossas indústrias. Eficiência nesse momento que o mundo passa por mudanças tecnológicas e precisamos melhorar nosso método de produção. Essa expertise é do SESI, que sabe levar as normas de segurança, além de conhecer todos os procedimentos que as empresas precisam. Esse projeto promove a eficiência e eficácia necessária para que as empresas desenvolvam seus negócios e cuidem do seu trabalhador”, João Paulo.

De acordo com a analista técnica do Sebrae, Sônia Caroline Pinheiro, essa é uma oportunidade para as empresas conhecerem o projeto que possibilita uma economia financeira e melhoramento no processo produtivo.

“A nossa presença aqui é para falar sobre a parceria com o SESI e Sebrae, que traz consultoria que pode ser levada para dentro das empresas. O Acre Mais Seguro disponibiliza consultorias e normas regulamentadoras, quando mapeamos as necessidades e por meio delas priorizamos o que deve ser trabalhado, se é regularização de NR’s, implantação dos documentos legais ou cursos voltados para a área. Um trabalho conjunto de identificação e implantação”, finaliza Pinheiro.

Assessoria Sistema FIEAC