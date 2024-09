Espaço Origens do Sebrae expõe produtos produzidos no Acre

O Espaço Origens do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem chamado a atenção do público no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, com a exposição de produtos produzidos no estado.

A reportagem conversou com Kleber Campos, diretor do Sebrae, que comentou sobre os diversos produtos acreanos expostos para a população. “Estamos realizando mais uma feira agropecuária na nossa Expoacre, a maior feira de negócios do nosso estado. Realização do Sebrae, governo do estado, patrocínio do Banco da Amazônia, o Basa e a Caixa Econômica Federal”, disse.

Edson Sousa, superintendente do Basa, afirmou que o banco demonstra respeito pelos produtores acreanos. “O banco investe na região, observa as cadeias produtivas e vê que é isso que vai levar o nosso estado para frente.”

O espaço conta com biscoito de goma, doces de banana e cacau, feijão de Marechal Thaumaturgo e abacaxi gigante de 10 kg.

Confira o vídeo: