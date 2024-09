Cerca de 500 casais dizem sim em Casamento Coletivo na Expoacre

A sétima noite da Expoacre 2024, realizada nesta sexta-feira (6) no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco, confirmou a tradição com mais uma edição do casamento coletivo que reuniu 500 casais em uma cerimônia marcante. Realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o evento celebrou a diversidade e a união de casais de diferentes idades e histórias de vida.

Entre os noivos mais jovens, destacaram-se Felipe, de 18 anos, e Laura, de 17 anos. Felipe explicou que inicialmente planejava esperar até ter um emprego fixo para realizar o sonho de uma festa de casamento na igreja para Laura. No entanto, ao tomar conhecimento do projeto de cidadania que possibilitou o casamento coletivo de 500 casais, ele decidiu antecipar o sonho.

“Minha mãe nos apresentou a oportunidade, e achamos que era a hora certa para dar esse passo,” disse Felipe.

A cerimônia também destacou casais de gerações, como Francisca de Moraes, de 50 anos, e Randolfo Ramos, de 70 anos. Após dois anos de convivência, eles decidiram oficializar a união para obter a bênção divina e estar em conformidade com as crenças religiosas. “Decidimos casar agora porque queremos a bênção de Deus e estar em conformidade com nossa fé,” afirmou Francisca.