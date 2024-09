Funcionários do Idaf sofrem acidente na BR-364 e são levados ao PS

Na manhã desta sexta-feira (6), três servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) sofreram um grave acidente de trânsito na BR-364, no trecho entre Porto Velho e Rio Branco. O acidente ocorreu por volta do km 40, quando o grupo, que estava de plantão no posto de fiscalização Tucandeira, retornava para a capital acreana.

Os funcionários, identificados como Cosmou da Costa Sousa, Manoel e Airton, estavam a bordo de uma caminhonete Hilux de propriedade do Idaf. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle, resultando no capotamento da caminhonete.

Apesar do impacto, os três servidores conseguiram sair do veículo sem ferimentos graves e acionaram uma caminhonete da Secretaria de Vigilância em Saúde que passava pelo local para pedir socorro.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco com escoriações e dores pelo corpo. Apesar do susto, o estado de saúde de todos é considerado estável. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e seguem sob investigação.