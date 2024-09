De virada e com golaço, Itália vence a França na estreia da Liga das Nações

Pela rodada de abertura do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, nesta sexta-feira (6), a Itália derrotou a França por 3 a 1, no Parc des Princes, em Paris.

Os gols do jogo foram marcados por Federico Dimarco, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori para os italianos – Bradley Barcola fez o gol francês.

Com o resultado, a Azzurra somou seus primeiros três pontos na competição e chegou a liderança do Grupo, com a mesma pontuação da Bélgica, que derrotou Israel pelo mesmo placar.

O jogo

A partida começou e terminou eletrizante. Logo no primeiro minuto, o atacante Barcola, da França, abriu o placar após falha da defesa adversária. Ainda no primeiro minuto, coube ao lateral-direito Federico Dimarco anotar um belíssimo gol para empatar o marcador.

Depois, já na segunda etapa, o volante Frattesi e o atacante Raspadori puseram números finais ao marcador, e seleram a vitória italiana. Com o resultado, a Azzurra soma os primeiros três pontos no “grupo da morte” e deixa a adversária zerada.

Próximos compromissos

Na segunda rodada da Liga das Nações, enquanto a França recebe a Bélgica, a Itália visita Israel.

Ambos os jogos estão marcados para a próxima segunda-feira (9), às 15h45 (horário de Brasília).