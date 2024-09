Primeira noite de Rodeio tem apresentação de 35 peões do Acre, Amazonas e Rondônia

A primeira noite de rodeio da Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, contou com a apresentação de 35 peões de diversos municípios do Acre, Amazonas e Rondônia. Os competidores disputam prêmios que incluem R$ 10 mil ao primeiro colocado, R$ 6 mil ao segundo, além de um quadriciclo e uma motocicleta, segundo a equipe do governo.

A abertura do rodeio foi marcada por um show pirotécnico e a presença de diversas autoridades, incluindo o governador Gladson Cameli. As realezas do rodeio também participaram da solenidade, trazendo ainda mais brilho à festividade.

Entre os destaques da noite, o peão Glendo Souza, de Envira (AM), obteve a maior pontuação ao montar o touro Irarinha. Souza permaneceu os 8 segundos regulamentares sobre o animal, conquistando 87 pontos, a maior nota da noite.

Lista de participantes e cidades de origem:

1. Alex Costa dos Santos – Bujari, AC

2. Alex Souza Aguiar – Rio Branco, AC

3. Anailson Silva de Lima – Assis Brasil, AC

4. Anderson Aguiar – Rio Branco, AC

5. Anderson Alves de Moura – Xapuri, AC

6. Cleildo Sousa de Oliveira – Vila Califórnia, RO

7. Daniel Alves Régio Bezerra – Manoel Urbano, AC

8. Denilson Souza – Senador Guiomard, AC

9. Evandro Barbosa – Vila do V, AC

10. Fabiano Monteiro – Cruzeiro do Sul, AC

11. Fábio Neto da Souza – Senador Guiomard, AC

12. Felipe Santos – Rio Branco, AC

13. Francisco Elias do Nascimento – Feijó, AC

14. Franco Bezerra dos Santos – Rio Branco, AC

15. Genasio da Silva dos Santos – Feijó, AC

16. Glendo Souza – Envira, AM

17. Izaque Gonzaga Nascimento – Vila Caquetá, AC

18. João Peres Sousa – Vila Califórnia, RO

19. João Vitor Libio Mota – Sena Madureira, AC

20. Joelson Oliveira de Lima – Epitaciolândia, AC

21. José Taison Freitas da Silva – Rio Branco, AC

22. Juan Pablo Souza da Silva – Assis Brasil, AC

23. Junior Moura – Tarauacá, AC

24. Lucas Miguel da Silva – Bujari, AC

25. Marcelo Adriano Silva – Rio Branco, AC

26. Matheus Sousa Bernardino – Senador Guiomard, AC

27. Nelci Souza da Cunha – Assis Brasil, AC

28. Nivaldo Marques Soares Junior – Vila do V, AC

29. Odilon Oliveira Lustosa – Capixaba, AC

30. Osman de Oliveira – Sena Madureira, AC

31. Railson Gurgel Braz – Feijó, AC

32. Raul Wanglei da Silva – Feijó, AC

33. Ronison Siqueira – Plácido de Castro, AC

34. Samuel Tomé da Silva – Senador Guiomard, AC

35. Wandercleuson Pereira da Cruz – Boca do Acre, AM