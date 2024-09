Detran conscientiza sobre o trânsito com estande interativo na Expoacre 2024

Durante a Expoacre 2024, o jornalista Leônidas Badaró fez uma visita ao estande do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Acre, na noite deste sábado (01) que chamou a atenção dos visitantes com uma abordagem divertida e educativa sobre a segurança no trânsito.

Badaró começou a cobertura em uma “cela fake” do bafômetro, onde brincou com a ideia de estar preso, enquanto destacava a importância da responsabilidade no trânsito e a lei seca. Durante a visita ao estande, ele destacou a oportunidade para conscientizar o público sobre o consumo de álcool e seus riscos ao dirigir.

Ao ac24horas, a diretora do Detran, Taynara Martins, abordou a importância da educação no trânsito e o impacto das campanhas de conscientização. “Aqui, no estande do Detran, as pessoas têm a oportunidade de vir e ter essa mensagem educativa. A cadeia é só educativa, só uma forma de descontração e realmente de levar a mensagem educativa. Mas lá fora, nós temos realmente a lei seca funcionando e funcionará das 9 noites. Hoje, trabalhamos durante a cavalgada, que foi relativamente tranquila, uma das mais tranquilas de todos os tempos, tanto em relação à segurança quanto à segurança no trânsito. O que esperamos para essas 9 noites é que as pessoas que vêm para cá trazer suas famílias, seus filhos, não transformem seus veículos em armas e que outras pessoas também tenham essa mesma consciência.”, relatou.

“A nossa mensagem educativa está sendo passada. Na rotatória, fizemos uma montagem de uma garrafa com o veículo batido dentro, para chamar a atenção das pessoas. A tolerância para bebida e direção é zero. Não é apenas o código de trânsito que diz isso, são vários estudos realizados. A vida é o bem maior, e precisamos entender que não existe limite seguro para beber e dirigir.”, acrescentou.