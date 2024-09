Na Expoacre, mãe vende rosas e brigadeiro com filha de 1 ano

Já era tarde da noite nesse sábado, 31, quando uma equipe do ac24horas se deparou com Samara Silva comercializando brigadeiros e rosas no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Seria uma cena comum para o primeiro dia de Expoacre, não fosse por um detalhe: ela carregava no colo a pequena Maria Eloá, sua filha de 1 ano e 2 meses.

Ao repórter Leônidas Badaró, a vendedora afirmou que estava trabalhando com a filha por conta da necessidade. “Se a gente está em casa, a gente não ganha nada. Então, o que a gente tem que fazer é correr atrás do nosso objetivo e do sustento das crianças”, contou a mulher, que tem mais dois filhos, um de 8 e outro de 4 anos.

Samara aproveitou a viabilidade da entrevista para dar um recado às mulheres. “Filho não prende ninguém. Eu tiro por mim. Meus três filhos foram criados assim, vendendo, batalhando todos os dias. Não deixe nenhum homem dizer que você é fracassada, porque a gente, mulheres, não somos (sic)”.