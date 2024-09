Energisa Acre apresenta novidades aos consumidores no Parque de Exposições

O estande da Energisa no Parque de Exposições Wildy Viana está trazendo uma série de novidades aos consumidores acreanos durante as nove noites da feira agropecuária em Rio Branco.

Em entrevista ao ac24horas, o diretor técnico da Energisa, Antônio Matos, destacou o compromisso da empresa em fornecer energia de qualidade para a população. “Com certeza, a energia elétrica é essencial para tudo hoje em dia, então temos consciência desse compromisso e já trabalhamos há mais de cinco anos para realmente oferecer uma energia de qualidade aos nossos consumidores aqui no Acre”, explicou.

Matos também ressaltou o programa “Luz para Todos”, que leva energia a áreas distantes e isoladas do Acre. “É um programa fantástico. Levamos energia para os pontos mais remotos do nosso estado, geralmente por meio da rede convencional e, em alguns casos, com painéis solares, garantindo energia sustentável em regiões onde nunca imaginávamos que seria possível. Hoje, estamos promovendo a inclusão social da nossa população por meio do acesso à energia”, comentou.

O diretor revelou ainda que a empresa está trabalhando para descarbonizar a geração de energia na região amazônica. “A tecnologia evoluiu muito, e estamos nos esforçando para descarbonizar nossa região amazônica. Estamos expandindo nosso sistema para desligar as usinas a diesel, o que reduz a pobreza e traz benefícios para toda a população”, afirmou.

Matos também esclareceu que o apagão que afetou o Acre na última semana não teve ligação com a Energisa. “A Energisa não teve nada a ver com o apagão. Tudo o que aconteceu foi fora do estado do Acre, sem qualquer participação da nossa empresa. No entanto, acompanhamos a situação e trabalhamos para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível. Hoje, o sistema é todo interligado”, concluiu.

A Energisa tem aproveitado a Expoacre para reforçar sua presença e seu papel no desenvolvimento sustentável e na melhoria da infraestrutura energética no Acre, garantindo que a população tenha acesso contínuo e de qualidade à energia elétrica.