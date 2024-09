Montado a cavalo e levando a bandeira do Acre, governador Gladson Cameli participa da abertura do rodeio

A primeira noite da Expoacre, maior feira de agronegócios do estado, foi marcada por novidades. Neste sábado, 31, o público pôde acompanhar a abertura do Rodeio na Arena de Rodeios e Esporte Equestres. Esta é uma das competições mais esperadas pelo público, que compareceu em peso.

Mais uma vez o governador Gladson Cameli abriu os trabalhos, entrando na arena montado a cavalo e levantando o público enquanto carregava a bandeira do Acre e agradeceu a presença de todos.

“Eu quero de coração agradecer a cada um de vocês que estão prestigiando essa linda festa. A Expoacre 2024 vai ser melhor ainda do que no ano passado e não tenho dúvidas da capacidade de cada um. Aos competidores, peões, não desistam de dar o melhor de vocês. Porque o sucesso de vocês é o meu sucesso e o sucesso do Acre. Em nome de todas as crianças, que Deus continue a nos abençoar”, disse.

Cameli se emocionou ao ver as pessoas comparecendo à arena, mesmo com a mudança no formato, já que este ano é a primeira vez que o rodeio está nos primeiros dias da Expoacre.

“Gostei muito dessa mudança porque a Expoacre começa com a Cavalgada e cada vez mais a ideia é aumentarmos o espaço para a iniciativa privada. O sucesso da Expoacre 2024 é uma certeza, vocês vão ver os números no final da festa”, destacou.

Ele aproveitou o momento para convidar a população a prestigiar a feira, que cria o ambiente de negócios e fortalece a economia do estado.

“É até emocionante a gente ver as pessoas em peso nesta arena. Quem não veio hoje, não deixe de vir amanhã que vocês vão encontrar uma estrutura que vai receber muito bem as nossas famílias acreanas e todos que aqui estão visitando o Acre. Não tenho dúvidas do sucesso de negócios que vamos ter em 2024 e tenho certeza que aquilo que precisar melhorar o governo vai. Quero agradecer a imprensa e todos os colaboradores, o Sebrae, a iniciativa privada e o povo, porque eles são quem determina”, convidou.

O chefe de Estado agradeceu ainda o empenho de todos que ficaram dia e noite montando esse espaço para atender a população com segurança. O secretário de Estado de Agricultura, Luis Tchê, enfatizou que é grato pela confiança do governador e agradeceu a todos os produtores que fazem essa feira acontecer.

“Quero agradecer ao meu governador por entregar a mim e minha equipe o maior tesouro no estado, que é a secretária de Agricultura. Isso foi feito com muito carinho, cuidado para dar comodidade e dignidade para as pessoas porque é a maior festa do estado. Quero cumprimentar os produtores e pedir proteção aos peões. E dizer ao público que essa festa é feita para vocês”, pontuou.

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, aproveitou o momento para dizer que a festa cultural no segmento do agronegócio “é um sucesso. Cada vez mais um público maior vem prestigiar e nós fazemos com muito carinho. Nosso governador colocou todos os recursos para que essa festa fique cada vez mais bonita e isso cria uma motivação ao entorno de todas as pessoas que estão aqui, que produzem e cuidam desses animais. Agradecemos muito. Destaco aqui os estandes institucionais trazendo segurança e informação. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma linda festa, que Deus nos abençoe e que nenhum acidente aconteça”, completou.

A competição segue até o dia 3 de setembro na arena. Entre as atrações confirmadas, a cantora Marília Tavares se apresentará no dia 2 de setembro, enquanto a banda Limão com Mel encerrará. Todas na arena.

Também são parceiros no rodeio a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e as empresas Sem Fronteiras, Honda e Recol. Por isso, este ano, a premiação do rodeio também vem com novidades. O primeiro vai levar um quadriciclo e mais R$ 10 mil, o 2º lugar ganha uma motocicleta, 3ºlugar sai com R$ 6 mil, 4º lugar levar R$ 4 mil e o 5º lugar vai ganhar R$ 3 mil.

Entre as atividades programadas para a Expoacre, destacam-se as competições de rodeio, esportes equestres e motocross. Outras atividades incluem provas de tambor, team roping, motocross e vaquejada, que acontecerão em diferentes dias e horários, garantindo entretenimento para todos os gostos.

A expectativa para este ano é que o volume de negócios supere o de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, representando um aumento de 55% em relação ao ano anterior.