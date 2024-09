“Caiu a ficha agora”, diz Rainha do Rodeio após abertura da Expoacre

Hilary Katryne, 19, iniciou a última noite no estúdio do ac24horas tocando um berrante e explicando o nome, escolhido por um pastor. Desde os 14 anos, começou a empreender em pequenos negócios e hoje conduz os trabalhos e serviços da HK Confeitaria.

“Eu era do universo miss. Não era do universo country”. Ela foi a Garota da Produção no Festival da Macaxeira. E foi escolhida Rainha do Rodeio. “Eu nem imaginava a dimensão disso tudo e eu vou aproveitar”, confessou.

“São portas que estão se abrindo para mim”, diz, reconhecendo o apoio e compreensão do noivo Lucas. “Ele até grava os meus vídeos”. Ela também estrala a mochinga, um instrumento usando na condução das boiadas, e um dos critérios de avaliação para ser escolhida Rainha do Rodeio.