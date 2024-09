OCA oferece mais de 80 tipos de serviços durante a Expoacre

Neste sábado, 31, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) iniciou os atendimentos na Expoacre, a maior feira de negócios do estado, que ocorre de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco. Com o intuito de simplificar o acesso aos serviços públicos, a OCA levou sua unidade móvel ao evento, oferecendo mais de 80 tipos de atendimentos variados, desde a emissão de certidões e 2ª via do CPF até acesso a carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, contas de água e luz, orientações do Procon, consulta de débitos e muito mais.

O estande da OCA atende o público em horário especial, das 17h30 às 21h30, garantindo que os cidadãos que trabalham durante o dia também possam aproveitar os serviços oferecidos. Este horário, ajustado à dinâmica da feira, não impacta o funcionamento regular da OCA Rio Branco, que permanece aberta em seu expediente normal, das 7h30 às 13h30.

Para Francisca Brito, diretora da OCA, a participação na Expoacre reforça o compromisso da instituição em garantir acesso fácil e eficaz aos serviços essenciais. “Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão acreano. A Expoacre nos dá uma oportunidade única de estar ainda mais próximos da população, oferecendo um atendimento humanizado, com serviços que fazem diferença no dia a dia. Nossa equipe está preparada para ajudar a resolver as mais diversas demandas com a mesma qualidade que temos em nossas unidades”, afirmou.

A proposta da OCA é desburocratizar e aproximar os serviços públicos da população. Em um evento como a Expoacre, onde o fluxo de visitantes é alto, a presença da unidade móvel se destaca pela agilidade e conveniência. Ana Maria Souza, uma das visitantes da feira, comentou: “Sempre tive dificuldade de resolver algumas questões burocráticas por conta do horário de trabalho. Com a OCA aqui, consegui emitir a 2ª via do CPF, de forma rápida e fácil.”