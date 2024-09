Polícia Militar realiza apreensão de drogas em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão (BPM), realizou na noite de ontem,(09), a prisão de um homem de 24 anos pelo crime de tráfico de drogas em Sena Madureira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina nos becos do bairro Pista.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando cercas e, ao mesmo tempo, tentou se livrar de uma substância ilícita. No entanto, os agentes conseguiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados com o homem 21 gramas de uma substância que aparentava ser maconha, R$ 162,00 em dinheiro, e materiais utilizados para embalar drogas.

O homem foi detido e levado à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão tomadas as providências legais cabíveis. A ação do 8º BPM reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região.

Fonte: Ascom/PMAC