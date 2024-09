Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de estuprar filha autista

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na manhã desta terça-feira, 10, E.D.B., de 36 anos, acusado do crime de estupro de vulnerável. A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Civil e concedida pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. O mandado foi cumprido no bairro Custódio Freire, onde o acusado foi detido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

O crime teria sido praticado contra sua filha de 17 anos, que possui autismo, durante uma visita da adolescente ao pai nas férias escolares. A investigação conduzida pela equipe da DECAV também apura denúncias de abuso sexual cometido pelo acusado contra sua enteada, que também é menor de idade.

A delegada Carla Fabíola, titular da DECAV, afirmou que a prisão do suspeito é uma medida urgente para interromper a prática desses crimes e garantir a proteção das vítimas. “A Polícia Civil do Acre tem intensificado suas ações para coibir abusos sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente em casos tão graves como este, envolvendo vítimas em situação de vulnerabilidade”, destacou a delegada.

Com essa ação, a Polícia Civil reforça o seu compromisso no combate a crimes sexuais, garantindo a punição dos responsáveis e o acolhimento das vítimas. Neste caso o possível autor do crime permanecerá à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC