Acusação de tentativa de homicídio contra professor é alterada para lesão corporal

O juiz Clóvis de Souza Lodi, da Vara Criminal de Brasileia, desclassificou a acusação de tentativa de homicídio contra Adriano Vasconcelos Correa da Silva, que será julgado por lesão corporal. O acusado havia sido inicialmente indiciado por tentar matar o professor Paulo Henrique da Costa Brito, durante um incidente ocorrido em outubro de 2023, mas a Justiça considerou que a agressão não colocou a vida da vítima em risco.

O caso ocorreu em um bar em Brasileia, quando, durante uma discussão, Adriano desferiu um soco em Paulo Henrique enquanto segurava um copo de vidro, que se quebrou no rosto da vítima. A agressão causou lesões graves, deixando o professor incapacitado por mais de 30 dias e provocando a perda da visão de seu olho esquerdo.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a defesa de Adriano e o Ministério Público do Acre (MPAC) solicitaram a revisão da acusação. O juiz acatou o pedido, com base no laudo pericial que indicava que, apesar das consequências sérias, não houve risco de morte para a vítima.

Adriano chegou a ser preso após o ataque, mas foi solto após pagar uma fiança de R$ 10 mil. Agora, ele será julgado por lesão corporal em uma vara comum.

Com informações do O Alto Acre