Influenciadora Deolane Bezerra descumpre medidas e volta para a prisão no Recife

A influencer Deolane Bezerra teve sua prisão domiciliar revogada no início da tarde desta terça-feira (10). Ela deve voltar para um presídio ainda hoje. Deolane ficou menos de 24 horas em liberdade quando, desde a tarde de ontem, teve autorização para cumprir a prisão preventiva em casa.

A influenciadora chegou às 13h ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e no local foi informada da revogação da decisão. A informação foi confirmada pela PCPE.

Segundo informações levantadas pela CNN, a justificativa foi por Deolane descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça quando recebeu alvará de soltura.

Relembre a linha do tempo da prisão

A Operação Integration deflagrou pela manhã da última quarta-feira (4), uma operação para coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Entre os alvos da operação estava a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa na casa da família, na zona sul do Recife. A mãe da influencer também foi detida.

Assim que detida, Deolane foi encaminhada à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na zona oeste da capital pernambucana.

04/09 – “A mãe tá enjaulada”

Logo após a prisão, a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra foi até as redes sociais para se pronunciar sobre a prisão e gravou um vídeo ameaçando processar quem estiver compartilhando “inverdades e mentiras”, sem saber o teor das investigações contra Deolane.

O filho de Deolane Bezerra publicou mensagem motivacional após prisão da mãe e avó. O influenciador Giliard Santos, 20, filho da influenciadora, postou uma imagem com mensagem motivacional em suas redes sociais nesta quarta-feira (4) horas após a prisão da mãe e da avó. “Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor”, diz a frase. O criador de conteúdo deletou a publicação algumas horas depois.

Sobre a prisão, Deolane publicou uma “carta aberta” em sua página no Instagram. No comunicado, ela brinca dizendo que “a mãe tá enjaulada” e pede orações aos fãs.

A influenciadora prestou depoimento na delegacia e negou qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de atividades ilícitas.

Após o exame de corpo de delito, a influencer foi encaminhada ao presídio Colônia Penal Feminina, na capital do estado.

05/09 – Prisão mantida

Após pernoitar em cela privada, na Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco, a blogueira e a mãe dela receberam a visita das irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra, enquanto aguardavam a audiência de custódia marcada para quinta-feira (5).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), a decisão de cela privada foi tomada por se tratar de um caso de repercussão.

Em frente a unidade prisional, durante a manhã, uma movimentação de fãs com cartazes que pedem “justiça” e a liberdade da influenciadora foram se instalando, em apoio a Deolane.

Após audiência de custódia realizada no final da manhã, a Justiça de Pernambuco decidiu manter Deolane Bezerra em prisão preventiva. A mãe de Deolane, também teve a prisão mantida após audiência.

A defesa de Deolane e Solange entrou no mesmo dia com um pedido de habeas corpus na Justiça de Pernambuco, solicitando a liberdade de mãe e filha.

06/09 – Expectativa de liberdade

Após a ação da defesa, as irmãs da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, Daniele e Dayanne Bezerra fizeram um pronunciamento declarando que o processo é uma “perseguição” contra Deolane. No vídeo, Daniele Bezerra explica todas as medidas que os advogados de Deolane já tentaram.

O advogado pernambucano Carlos André Dantas, integrante da equipe jurídica de Deolane, conversou com a CNN na sexta-feira (6), e comentou com otimismo com o resultado do julgamento do habeas corpus. “Ela preenche todos os requisitos e tem condições de responder em liberdade. Apesar das acusações, Deolane já provou tudo em documentos, não há ilegalidade nas transferências bancárias”, afirma.

07/09 – Aguardando julgamento do HC

Na internet, informações circularam de que Deolane havia deixado a prisão na sexta-feira, entretanto, o boato foi desmentido pelo advogado no sábado (7).

De acordo com Dantas, houve um conflito de competência entre câmaras criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco para julgar o habeas corpus impetrado pela defesa. Isso aconteceu porque outro pedido foi feito por um advogado do Paraná. O pedido impetrado pela defesa da influenciadora teve de aguardar para ser avaliado.

Nas redes sociais, a irmã Dayanne Bezerra fez uma publicação comentando sobre o conflito de competência. “Meu povo, o HC (habeas corpus) da minha irmã não foi julgado pelo conflito de competência que houve no tribunal, e precisou ser redistribuído para o juiz competente para poder fazer o julgamento desse habeas corpus”, disse ela.

08/09 – Nova carta

O perfil de uma rede social de Deolane publicou uma carta aberta escrita à mão pela advogada, no domingo (8). A publicação foi feita em conjunto com a conta da irmã de Deolane, Daniele Bezerra.

“Boa tarde, povo! Olha eu aqui de novo, tá demorando, né?”, escreveu. A advogada afirmou que “como operadora do direito” aguarda os prazos. Veja.

No domingo, Dayanne e Daniele Bezerra estiveram na Colônia Penal Feminina do Recife, na zona oeste da capital, no tradicional dia de visitas.

Ao conversar com fãs que seguiram acampados na porta da Colônia Penal, Daniele deu dinheiro para alguns dos apoiadores. “Somos humanas, como alguém fala que está com fome e com sede e não vamos ajudar?”, comentou ela no Instagram.

09/09 – Liberdade condicionada

Após cinco dias de prisão no Recife, a justiça mandou soltar a advogada e influenciadora, que foi beneficiada pelo julgamento de habeas corpus.

O pedido foi concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que concedeu prisão domiciliar à empresária. Ela deverá usar tornozeleira eletrônica. A justiça levou em consideração Deolane ter um filho menor de 12 anos.

As filhas Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra lamentaram o fato de Solange Alves Bezerra, mãe da advogada, permanecer encarcerada.

“Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada com o que justifique essa prisão”, disse Dayane Bezerra em vídeo.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), a influenciadora seguiu a rotina de outras mulheres privadas de liberdade, na unidade prisional.

10/10 – Nova prisão

