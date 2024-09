Pesquisador Davi Friale diz que fumaça deve amenizar na próxima semana

O pesquisador Davi Friale conversou com a reportagem do ac24horas/Ecos da Notícia durante a Expoacre, neste domingo, 8 de setembro, e afirmou que a fumaça que encobre o município de Rio Branco é proveniente da Bolívia.

Segundo Friale, cerca de 98% da fumaça que afeta Rio Branco tem origem no território boliviano. “Essa fumaça não é nossa. O centro de origem das queimadas está em território boliviano e, como nós já havíamos previsto com bastante antecedência, teríamos muita fumaça, mesmo com aquelas chuvas que ocorreram na última quinta-feira, se não me engano, que apagaram quase todos os focos aqui. Eu disse, no dia seguinte, que iria piorar, porque o vento passou a soprar de lá para cá, e o resultado é o que estamos vendo agora.”

Friale garantiu que a fumaça deverá diminuir no início da semana. “Temos duas situações: ou eles param de queimar lá na Bolívia — o que não é muito provável, a não ser que chova bastante por lá, o que ajudaria a apagar os focos — ou, a partir desta semana que começa na segunda-feira, a fumaça vai começar a se dissipar. Isso porque o vento vai mudar de direção e passar a soprar do norte, ou seja, do nosso lado, do interior do Acre para Rio Branco, e daqui para a Bolívia. Então, a fumaça, embora internacional, nós não queremos, certo? Vamos devolvê-la para a Bolívia, de onde ela veio”, explicou o pesquisador.