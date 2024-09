Espaço do rock atrai visitantes na última noite de Expoacre

A última noite da Expoacre 2024 ocorrida neste domingo (8) não foi apenas sobre negócios e agronegócio. A diversidade cultural deu o tom no evento com um espaço dedicado ao rock, mostrando que há espaço para todos os estilos musicais na maior feira do estado. No palco do Sebrae, as bandas DH Cústico e Sembante garantiram ao público uma apresentação cheia de energia.

A banda DH Coach, que normalmente se apresenta em formato acústico, trouxe uma versão plugada para o palco, com direito a bateria e guitarra. O vocalista da banda comentou a experiência.”Foi um prazer enorme estar aqui na Expoacre, no palco do Sebrae. A energia da galera do rock tem sido incrível, e estamos aproveitando muito essa oportunidade.”, afirmou Saimon Gabriel.

Além da DH Coach, a banda Sembante também marcou presença, reforçando a força do rock local no evento. “Hoje estamos tocando com Gabriel no vocal, Matheus na guitarra e Igor na bateria. É uma formação que nos permite explorar uma versão mais completa e plugada da banda.”, afirmou Saimon Gabriel.