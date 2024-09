Veja os estandes vencedores de concurso na Expoacre

O videomaker do ac24horas Kennedy Santos mostrou na noite deste domingo (8) os estandes vencedores do 1° Concurso de Ornamentação dos Stands da Expoacre 2024, evento realizado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

A premiação, que aconteceu na parte da tarde deste domingo (8), reconheceu a criatividade e inovação de três empresas: Vovó Pureza, que ficou em primeiro lugar, seguida por Energisa e Café Contri. Juntas, elas dividiram o prêmio de R$ 35 mil.

A empresa Vovó Pureza levou o primeiro lugar e o prêmio de R$ 20 mil, com um estande que encantou o público pela apresentação rústica e tradicional. A empresa, que é conhecida pela produção de doces caseiros e produtos artesanais, conquistou o júri com sua proposta que uniu tradição e modernidade, atraindo visitantes de todas as idades.