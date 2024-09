Peões feridos durante Rodeio na Expoacre recebem alta e se recuperam

Os três peões feridos durante a segunda bateria de montarias do Rodeio no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, no último domingo, 1°, já receberam alta médica do Pronto-Socorro.

A informação foi confirmada pela organização do Rodeio na terceira noite da Expoacre, nesta segunda-feira, 2. O primeiro acidente envolveu o atual campeão do rodeio de 2023, Francisco Nascimento, que levou uma cabeçada de um touro durante sua montaria. Outro peão, vice-campeão da edição anterior, João Peres Sousa, da Vila Califórnia, em Rondônia, sofreu uma possível fratura na mandíbula ao ser arremessado pelo animal.

Raul Wanglei da Silva, também de Feijó, foi o terceiro peão a se acidentar na arena. Todos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco para atendimento médico e agora estão em recuperação.