Ipê simula unidade do Condomínio Sibipiruna na Expoacre 2024

Ricardo Leite, empresário, diretor da Ipê Empreendimentos Imobiliários, foi o primeiro entrevistado do ac24horas. Com 50 anos de atuação no mercado regional, a Ipê entregou mais de 20 mil lotes na cidade. “Aproximadamente, 22 por cento que o IPTU da receita da Prefeitura de Rio Branco vêm de loteamentos da Ipê”, calcula.

Residencial Sibipiruna, na Parque Bonsucesso, é o empreendimento que a empresa apresenta na Expoacre 2024. “Nasceu da necessidade de fazer habitação com custo acessível”, avaliou. O Sibipiruna tem dois modelos de casa (com 2 e 3 quartos). A compra pode ser financiada pela Caixa.