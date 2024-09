Acre vai investir mais de R$ 40 milhões na CNH Social, diz diretor do Detran

Durante a terceira noite da Expoacre 2024 ocorrida nesta segunda-feira (02), o jornalista Leônidas Badaró conversou com Anderson Castro, diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), sobre o estande da CNH Social, iniciativa implatada no governo Gladson Cameli. O ac24horas e o Ecos da Notícia transmitem a maior feira agropecuária do Acre, direto do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Na entrevista, Castro revelou que o governo estadual pretende investir mais de R$ 40 milhões na iniciativa até o final do mandato.“Estamos falando de um investimento robusto que ultrapassa R$ 40 milhões até o final do mandato do governador Gladson Cameli. Esse valor é fundamental para garantir que mais de 22 mil pessoas em todo o estado tenham acesso gratuito à habilitação”, afirmou Castro.

Segundo o diretor da autarquia, o investimento visa não apenas a expansão do acesso à habilitação, mas também o fortalecimento da segurança no trânsito e a geração de emprego.“A CNH é um requisito para muitos empregos. Ao oferecer essa oportunidade, estamos ajudando a abrir portas para novos empregos e, ao mesmo tempo, contribuindo para um trânsito mais seguro.”, relatou.

Confira o vídeo: