Fãs de Marília Tavares levam cartazes para show: “nós te amamos”

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, encontrou duas fãs da cantora Marilia Tavares, que se apresenta nesta segunda-feira (02), no espaço do rodeio, no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Com cartazes de declarações à cantora, as duas jovens falaram sobre clima de animação e expectativa para o show da terceira noite da Expoacre 2024. Segundo a dupla, elas acompanham a carreira da cantora desde o início no Tik Tok, quando a artista dava os primeiros passos no ramo da música.

“Nós te amamos, queremos tirar uma foto com ela. Viemos lá do Jorge Lavocat de uber para assistir esse show. Acompanhos ela desde quando só gravava vídeo no TikTok, nem tinha música ainda”, contou Jô.

“Estou muito feliz e com expectativa. Eu vou ficar mais feliz quando ela me ver”, disse a outra amiga, que estava segurando o cartaz.

Confira o vídeo: